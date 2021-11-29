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İran'dan "Viyana" mesajı: ABD heyetiyle ikili görüşme olmayacak

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Viyana'da bugün başlayacak nükleer müzakerelerde ABD heyetiyle ikili bir görüşme yapılmayacağını söyledi.
İran'dan "Viyana" mesajı: ABD heyetiyle ikili görüşme olmayacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Viyana'da bugün başlayacak nükleer müzakerelerde ABD heyetiyle ikili bir görüşme yapılmayacağını söyledi.

Hatibzade, Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, Viyana'daki nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nükleer müzakerelere "ciddi bir şekilde" katıldıklarını ve ABD'nin attığı adımların doğrulanabilir olmasının kendileri için temel bir ilke olduğunu belirten Hatibzade, "ABD çıkmazları aşmak için Viyana'ya gelmezse çok ağır şartlar oluşacaktır. Taraflar, açılan fırsat penceresini iyi değerlendirmelidir. Bu fırsat sonsuza kadar kalıcı değildir. ABD heyetiyle ikili hiçbir görüşme olmayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail ve İngiltere dışişleri bakanlarının The Daily Telegraph'ta yayınlanan ortak makalesini de eleştiren Hatibzade, şunları kaydetti:

"Bu adım bazı ülkelerin müzakerelerde ciddi olmadığını göstermekle kalmıyor, müzakerelerin uzaması için de zemin oluşturmayı hedefliyor. Bunlara baktığınızda, bazı Avrupalı ülkelerin Viyana'ya yaptırımların kalkması için gerekli iradeyle gelmediği görülüyor."

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