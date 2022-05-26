  • BIST 2.422,80
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3768
  • Euro 17.5124
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAModerna’dan maymun çiçeği hastalığına karşı hamle

İran'ın ele geçirdiği Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) belgelerini nükleer soruşturmalardan kaçınmak için kullandığı öne sürüldü.

» »
Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İran yaklaşık 20 yıl önce gizli IAEA belgelerine erişim kazand
İran'ın ele geçirdiği Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) belgelerini nükleer soruşturmalardan kaçınmak için kullandığı öne sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İran yaklaşık 20 yıl önce gizli IAEA belgelerine erişim kazandı buradan aldığı belgeleri, İran’ın geçmişteki nükleer silah çalışmalarını örtbas etmek isteyen üst düzey yetkililere veriyor.

Gazetenin ele geçirdiği IAEA belgeleri ve Farsça İran belgeleri, Tahran yönetiminin bu kurumu nasıl kullandığını da gösteriyor.

Haberde, söz konusu IAEA belgelerinin İsrail istihbarat ajansı Mossad’ın Ocak 2018’de Tahran’daki bir arşive yaptığı operasyon sırasında ele geçirildiği aktarıldı.

Söz konusu haber hakkında IAEA ve İran hükümeti herhangi bir açıklamada bulunmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü Fransız iş insanı ‘seks ticareti’ suçlamasıyla gözaltına alındı25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:49
  • Ukrayna’ya ilave 500 milyon euroluk askeri yardım25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:00
  • İran’da Meclis Başkanlığına yeniden Kalibaf seçildi25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:55
  • Taliban'da kadın hakları için uyarı25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:46
  • Dünya Bankası, küresel karbon fiyatlandırması 84 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:44
  • Fransa’da engelli bakana tecavüz suçlaması24 Mayıs 2022 Salı 21:16
  • Kremlin: İstifa eden Rus diplomat artık karşımızda24 Mayıs 2022 Salı 19:25
  • Irak'ta deaş saldırısında 1 kişi öldü , 5 kişi yaralandı24 Mayıs 2022 Salı 11:42
  • Barış araştırmacıları.... ' yeni risklere hazırlıklı değiliz'24 Mayıs 2022 Salı 11:00
  • BMW: Rus doğalgazına uygulanacak ambargo otomotiv sektörünü durma noktasına getirir24 Mayıs 2022 Salı 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti