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İran’ın en kıdemli nükleer bilimcisi öldürüldü

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İran’ın en kıdemli nükleer bilimcisi Muhsin Fahrizade, başkent Tahran yakınlarında öldürüldü. Fahrizadeh, diplomatlar arasında ‘İran bombasının babası’ olarak tanımlanıyordu.
İran’ın en kıdemli nükleer bilimcisi öldürüldü

İran’ın en kıdemli nükleer bilimcisi Muhsin Fahrizade, başkent Tahran yakınlarında öldürüldü. Fahrizadeh, diplomatlar arasında ‘İran bombasının babası’ olarak tanımlanıyordu.

İran medyasında çıkan haberlere göre Muhsin Fahrizade, silahlı suikastçilerin arabasına ateş açmasının ardından yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ülkenin savunma bakanlığı olayı doğrularken, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, cinayeti ‘bir devlet terörü eylemi’ olarak nitelendirdi ve kınadı.

Cinayet haberi, İran’ın ürettiği zenginleştirilmiş uranyum miktarının artmasıyla ilgili yeni endişelerin peşi sıra geldi. Zenginleştirilmiş uranyum, hem sivil nükleer enerji üretimi hem de askeri nükleer silahlar için hayati bir bileşen.

Fahrizade’nin, Birleşmiş Milletler (BM) nükleer izleme örgütü ve ABD istihbarat servislerinin, İran’da 2003’te rafa kaldırılan bir nükleer silah programı olduğuna inandıkları şeye başkanlık ettiği düşünülüyordu.

2010 ve 2012 arasında, dört İranlı nükleer bilim adamı suikasta kurban gitmiş, İran cinayetlerin sorumlusu olarak İsrail’i işaret etmişti.

Fahrizade’nin adı ayrıca, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Mayıs 2018’de İran’ın nükleer programı hakkındaki sunumunda yer almıştı.

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