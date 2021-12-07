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İran'ın İsfahan şehrindeki "su" protestolarında 130 kişi gözaltına alındı

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İran'ın İsfahan kentinde Zayende Irmağı'nın kuruması ve bölgedeki kuraklığa çözüm üretilmemesi nedeniyle eylem yapan göstericilerden 130'unun gözaltına alındığı açıklandı.
İran'ın İsfahan şehrindeki "su" protestolarında 130 kişi gözaltına alındı

İran'ın İsfahan kentinde Zayende Irmağı'nın kuruması ve bölgedeki kuraklığa çözüm üretilmemesi nedeniyle eylem yapan göstericilerden 130'unun gözaltına alındığı açıklandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Yargı Erki Sözcüsü Zebihullah Hodaiyan, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İsfahan'daki su protestoları sırasında gözaltına alınanlar hakkında bilgi verdi.

İsfahan'da halkın bölgedeki su krizinin çözülmesi talebiyle düzenlediği barışçıl gösterilerin "provokatörler" tarafından suistimal edildiğini söyleyen Hodaiyan, "Halkın güvenliğini ortadan kaldırdılar, halkın malına zarar verdiler ve halkın doğru taleplerde bulunmasına engel oldular. İsfahanlılar polisin de yardımıyla müdahale ederek olaylara son verdi. Bu sırada 130 kişi gözaltına alındı." dedi.

Hodaiyan, "Bu kişilerden ateş açanlar ve güvenliğe zarar verdiği tespit edilenlerin dışındakiler kefaletle serbest bırakıldı." ifadesini kullandı.

 

Fotoğraf: AP

[Fotoğraf: AP]

 

 

İran'da son yıllarda yaşanan kuraklık ve ülkedeki uzmanların değerlendirmesiyle hükümetin "hatalı" su politikaları nedeniyle İsfahan'daki Zayende Irmağı kurudu.

Yeteri kadar suya sahip olmadıkları için mahsullerinin kurumasından şikayetçi olan İsfahan'daki çiftçiler, 19 Kasım'da protestolara başlamıştı. Gösterilerde güvenlik güçlerinin, göz yaşartıcı gazlarla müdahale etmesi ve eylemcilere yönelik sert müdahalesi sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu.

25 Kasım'da da protestocularla çiftçilerin nehrin yakınlarına kurdukları protesto çadırları kundaklanmıştı. İranlı yetkililer, çadırların "provokatörler" tarafından kundaklandığını iddia ederken, protestocular çadırların güvenlik güçlerince yakıldığını savunmuştu.

İranlı yetkililer, 25 Kasım'da gösterilerde 67 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA) ise gösteriler sırasında en az 214 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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