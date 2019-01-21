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İran’ın Kıbrıs Büyükelçisi Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Günsel'i ziyaret etti

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İran İslam Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Büyükelçisi Hüseyin Aminian Tousi, eğitim ve işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel'i  ziyaret etti.
İran’ın Kıbrıs Büyükelçisi Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Günsel'i ziyaret etti

İran İslam Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Büyükelçisi Hüseyin Aminian Tousi, eğitim ve işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel'i  ziyaret etti.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, YDÜ Rektörü Dr. Suat İ. Günsel kabulde yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti’ni önemli bir ülke olarak nitelerken ulus-devlet geleneğine bağlı kalarak şu andaki sıkıntılarına rağmen başarılara doğru adım attığını ve geleceğe güvenle yürüdüğüne vurgu yaptı.

Günsel, İran üniversiteleriyle işbirliğinin önemli olduğunu, eğitim alanındaki işbirliklerinin bölgesel ve uluslararası çapta insan toplumuna yarar sağladığına inandığını ifade etti.

YDÜ’nün İran üniversitelerine giriş sınavı listesinde yer aldığını ve doktora seviyesinde ortak eğitim alanında öğrenci kabul ettiğini dile getiren Günsel, İran’ın önemli üniversiteleri ile işbirliği ve ortak eğitim programları yaptıklarını söyledi.

YDÜ’nün tüm dünyada bilimsel anlamda kabul gören ve araştırmacılara onbinlerce makale sunan Web of Science ve Scopus’ta taranan dergilerde, üniversite öğretim elemanlarının 2018 yılında 1200’ün üzerine yaptığı yayınlarla Türkiye’deki vakıf ve devlet üniversiteleri arasında ilk 5 içerisine girdiklerini anlatan Günsel, bunun büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Eğitimdeki başarılı gelişmeler ve bilimsel yayın konusundaki araştırmalarının dünya genelindeki eğitim kurumları tarafından ilgi çektiğini söyleyen Günsel, üniversite olarak yeni nesil eğitim modeline örnek olduklarını kaydetti.

KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ İLE KIBRIS ARABA MÜZESİ’Nİ GEZDİ

Kabulün ardından İran Büyükelçisi Aminian Tousi, Yakın Doğu Üniversitesi müzeler bölgesinde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’ni gezerek bilgiler aldı.

Büyükelçi Tousi, YDÜ’nün vizyonunu kutlayarak, başarılarının ülkeler ve medeniyetler arasındaki dostluk, barış ve huzurun sağlanmasında önemli olduğunu belirtti.

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