  • BIST 1.969,91
  • Altın 862.458
  • Dolar 13.9578
  • Euro 15.5738
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

İran’ın Ruhani Lideri Hamaney’den Ukrayna Yorumu: ABD’nin Kurbanı Oldu

» »
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ukrayna, ABD politikalarının kurbanı oldu" dedi.
İran’ın Ruhani Lideri Hamaney’den Ukrayna Yorumu: ABD’nin Kurbanı Oldu

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney devlet televizyonunda halka hitaben yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’daki Rusya operasyonlarının sona erdirilmesi gerektiğini belirten Hamaney, Ukrayna krizinden ABD’yi sorumlu tutarak “Ukrayna, ABD politikalarının kurbanı oldu. İran, Ukrayna'da savaşın durmasından yanadır. Ancak her krizin ilacı, mümkün olduğunca doğru tanının konulmasıyla gerçekleşir. Ukrayna krizinin temeli, ABD'nin kriz üreten siyasetlerinin bir sonucudur ve Ukrayna’da bu siyasetin kurbanıdır” dedi.

ABD’nin, Ukrayna içişlerine karıştığını ve ülkede renkli devrimler arayışında olduğunu da belirten Hamaney, “Ukrayna'yı bu noktaya ABD getirdi. ABD'nin bu ülkenin içişlerine müdahalesi, renkli devrimleri, o hükümeti devirip bir diğerini getirmesi, Ukrayna’daki durumu bu noktaya taşıdı” ifadelerini kullandı.

“SAVAŞTAN YANA DEĞİLİZ”

İran’ın savaşa karşı olduğunu belirten Hamaney, sivil ölümlerin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, “Dünyanın neresinde olursa olsun savaştan yana değiliz. Batılılar gibi Afganistan’da bir düğün konvoyunun vurulmasını ve sivillerin öldürülmesini terör ile mücadele olarak görmüyoruz. Bunların mantığı böyle işliyor. Irak’ta, Afganistan’da ve Suriye’nin doğusunda ABD neler yapıyor?” dedi.

Hamaney, Ukrayna krizinden alınacak en büyük dersin ise Batılı ülkelere ve ABD’ye hiçbir devletin güvenemeyeceği olduğunu söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran Dışişleri Bakanlığı: Nükleer Görüşmelerde Geriye En Zor Konular Kaldı21 Şubat 2022 Pazartesi 17:44
  • İran’da savaş uçağı düştü21 Şubat 2022 Pazartesi 11:16
  • Yemen'deki Marib Valiliği: Husiler yerleşim bölgelerini balistik füzeyle vuruyor20 Şubat 2022 Pazar 11:16
  • Lübnanlı Türkmenler Asırlardır Dillerini ve Kültürlerini Yaşatıyor19 Şubat 2022 Cumartesi 12:57
  • İsrailli yetkililer, Erdoğan’ın kurmaylarının ziyaretinin detaylarını paylaştı17 Şubat 2022 Perşembe 15:02
  • İsrail’den Şam’ın güneyine füze saldırısı17 Şubat 2022 Perşembe 13:31
  • Esed Rejiminin Halep'e Saldırısında 4 Sivil Öldü16 Şubat 2022 Çarşamba 16:03
  • Erdoğan’ın “Mart’ta gelecek” dediği İsrail Cumhurbaşkanı yuhalandı16 Şubat 2022 Çarşamba 14:35
  • Esad, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü16 Şubat 2022 Çarşamba 11:14
  • İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü15 Şubat 2022 Salı 18:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti