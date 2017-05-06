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İran'ın savunma harcamaları

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İran'ın savunma harcamaları
İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iktidarındaki dört yıllık süreyi savunma yatırımları bakımından ülkenin "en görkemli dönemi" olarak niteledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Dehkan, "11'inci hükümet (Hasan Ruhani) dönemi, füze ve savunma yatırımlarının sayı ve kalitesinin artması yönünden en görkemli dönem olmuştur" dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad dönemine kıyasla füze ve savunma yatırımlarının 2016 yılında 2 buçuk kat arttığını dile getiren Dehkan, "2017 yılı sonu itibarıyla bu alandaki yatırım miktarı bir önceki hükümet dönemine göre 4 kat artmış olacaktır" diye konuştu.

İRAN'IN "SAVAŞ BÜTÇESİ"NDEKİ ARTIŞ

Tahran yönetiminin savunma harcamalarında en büyük payı Suriye başta olmak üzere İran'ın bölgedeki askeri operasyonlarını yürüten Devrim Muhafızları Ordusu alıyor.

Genel bütçeden 2013 yılında 3,3 milyar dolar alan Devrim Muhafızları, 2014’te 5 milyar dolar, 2015’te ise 6,1 milyar dolar aldı. 2016 bütçesinde Devrim Muhafızları'na tahsis edilen pay 4,5 milyar dolara düşürülse de ordu ve savunma bakanlığının bütçesi artırıldı. 2017 bütçe tasarısında ise Devrim Muhafızları'na ayrılan pay geçen yıla göre yüzde 53 artışla 6,9 milyar dolara yükseltildi.

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