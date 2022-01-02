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İran'ın Uydu Taşıyıcı Roketi Yeterli Hıza Ulaşamadığı İçin Yükünü Yörüngeye Oturtamadı

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İran'ın dün uzaya fırlattığı uydu taşıyıcı roketin yeterli hıza ulaşamaması nedeniyle 3 araştırma cihazının yörüngeye oturamadığı bildirildi.
İran'ın Uydu Taşıyıcı Roketi Yeterli Hıza Ulaşamadığı İçin Yükünü Yörüngeye Oturtamadı

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hüseyni, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, dün uzaya fırlatılan "Simurg" adlı uydu taşıyıcı roketin yeterli hıza ulaşamadığını söyledi.

Hüseyni, "Roketin taşıdığı yükü yörüngeye oturtmak için saniyede 7 bin 600 metreden fazla bir hıza ulaşması gerekiyor ancak biz saniyede 7 bin 350 metre hıza kadar ulaştık." ifadelerini kullandı.

İran, dün ülkenin orta kesimlerinde bulunan Simnan eyaletindeki İmam Humeyni Uzay Üssü'nden uydu taşıyıcı Simurg roketi ile 3 araştırma cihazını uzaya fırlattığını duyurmuştu.

İran'ın yörüngeye uydu yerleştirme girişimleri daha önce de bir kaç kez başarısız olmuştu.

Tahran yönetiminin, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer görüşmeler sırasında uzaya roket fırlatması ABD ve nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Fransa, Almanya ve İngiltere'nin tepkisini çekmişti.

Washington ve Avrupalı müttefikleri İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu ileri sürerken Tahran yönetimi ise 2231 sayılı BMGK kararının nükleer başlık taşıma kapasitesi bulunan füzelerle ilgili olduğunu ve kararın konvansiyonel balistik füze faaliyetlerini yasaklamadığını savunuyor.

BMGK tarafından 20 Temmuz 2015'te kabul edilen ve nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı kararda İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmaması ve füze denemesi yapmaması yönünde yasak getirilmişti.

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