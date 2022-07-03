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İranlı bakanın Türkiye ve Suriye’yi barıştırma operasyonu sonrası Esad’dan açıklama

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon hazırlıkları gündemdekini yerini korurken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan bir araya geldi. Esad, ikili görüşmelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
İranlı bakanın Türkiye ve Suriye’yi barıştırma operasyonu sonrası Esad’dan açıklama

Türkiye'nin Suriye'ye olası operasyonu gündemdeki yerini korurken, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan “Ankara-Şam arasında gerilimi azaltmak üzere” dün Suriye’ye gitmiş, Ankara’da “Türkiye'nin güvenlik endişelerini çok iyi anlıyoruz” diyen İranlı bakanın Şam’da operasyona karşı olduklarını açıklaması dikkat çekmişti.

Konuyla ilgili Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan açıklama geldi. Esad, İran’ı bölgesel zorluklara karşı ‘çözümün bir parçası olduğu için’ överken, ülkesinde gerginlik yaratan güçleri kınayan bir açıklama yaptı.

Esad, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdollahian ile Şam’da yaptığı görüşmelerin ardında açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad’ın “böyle koşullarda İran İslam Cumhuriyeti’nin bölgedeki siyasi çözümün bir parçası olduğu için mutluyuz” dediği kaydedildi.

Bazı endişeleri gidermek için ortak bölgesel çabalara ihtiyaç olduğunu belirten Esad, yönetimlerinin, Suriye’yi savaştan uzak tutan her türlü çözümü desteklediğini vurguladı. Esad, Türkiye’yle ilgili olarak da ‘Suriye topraklarına yönelik girişimlerini halkı çıkarmak için kullanılan bahaneler yanlış ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yok” dedi. Esad, Türkiye’yi Birleşmiş Milletler şartlarını yerine getirmemekle suçladı.

Esad, İran Dışişleri Bakanı’nın ziyaretini “bölgedeki güç dengesini lehimize çevirecek” olarak yorumlarken, öneminden söz etti. Esad, Batılı ülkeleri ‘Suriye’deki gerilimi artırmakla’ suçladı.

Esad ayrıca Tahran-Şam bağlantısını son kırk yılda istikrarlı bir şekilde gelişen “stratejik ittifak” olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı da ikili görüşme sonrası, Tahran’ın Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki herhangi bir askeri operasyonuna karşı olduğunu söyledi.

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