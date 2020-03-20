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İranlı doktorlardan bölgesel liderlere 'ABD'nin biyolojik laboratuvarlarını yok edin' çağrısı

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İranlı doktorlardan bölgesel liderlere 'ABD'nin biyolojik laboratuvarlarını yok edin' çağrısı
İranlı doktorlardan bölgesel liderlere 'ABD'nin biyolojik laboratuvarlarını yok edin' çağrısı

Bir grup İranlı doktor, bazı bölge ülkelerinin liderlerine mektup göndererek, 'ABD'nin tüm biyolojik laboratuvarlarını yok etmek için gerekli adımları atmalarını' talep etti. Mektupta koronavirüsün biyolojik laboratuvarlarda manipüle edildiği ve ABD tarafından biyolojik saldırı amaçlı kullanıldığına dair spekülasyonlar hatırlatıldı. 

Bazısı komşu ülkeler olan Irak, Afganistan, Pakistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan'ın devlet ve hükümet başkanlarına mektup gönderen İranlı doktorlar, tüm kürede hızla yayılan yeni tip koronavirüsün (KOVID-19) laboratuvarda yapılandırıldığı ve kasti amaçlarla kullanıldığı spekülasyonlarına dikkat çekti.

Bulaşıcı hastalıklar, akciğer hastalıkları, astım ve alerji alanında uzman 101 doktor, mektupta pek çok yurttaşları ve meslektaşlarına virüs bulaştığını belirtip "Onların hayatlarını kurtarmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

'Ziyadesiyle delil bulunmaktadır'

Mektupta şu vurguya yer verildi:

"KOVID-19'un biyolojik laboratuvarlarda manipüle edildiği ve ABD'nin bu virüs aracılığıyla rakip ülkelere biyolojik saldırı düzenlediği spekülasyonlarını pekiştiren genetik ve biyoloji uzmanlarının açıklamalarını ve WikiLeaks belgelerini alıntılayan dünyanın önde gelen bilimsel makaleleri ve medya yayınlarında ziyadesiyle delil bulunmaktadır."

Buna örnek olarak, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian'ın daha önce attığı bir tweet gösterildi. 

Sözcü Zhao Lijian, yeni tip koronavirüsün sanılanın aksine Çin'in Vuhan kentinin yerlisi olmadığından, Çin'e ABD ordusu tarafından getirilmiş olabileceğinden söz ederken iki bulguya atıf yapmıştı.

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