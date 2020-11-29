İranlı fizikçiyi öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli

ABD'de İran karşıtı Trump'ın seçimi kaybedip nükleer anlaşmaya dönmeyi vaat eden Biden'ın seçildiği bir dönemde İran'ın 'nükleer programının mimarı' diye nitelenen Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin tartışma sürüyor. New York Times'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, suikastı kendilerinin düzenlediğini dolaylı olarak kabul etti.

Batı dünyasında 'İran nükleer programının mimarı' olarak nitelenen İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin, ABD'de İran'la anlaşmaya karşı çıkan Donald Trump'ın seçimi kaybedip anlaşmaya geri dönmeyi planlayan Joe Biden'ın seçildiği bir dönemde suikastla öldürülmesinin yankıları sürüyor. Amerikan gazetesi New York Times'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, Fahrizade'yi kendilerinin öldürdüğünü dolaylı olarak kabul etti.

'DÜNYA BİZE TEŞEKKÜR ETMELİ'

Uzun yıllardır Fahrizade'nin izini sürme faaliyetlerine katıldığı belirtilen İsrailli yetkili, 'İsrail'in gerekli gördüğünde İran'ın nükleer programına karşı hareket etmeye devam edeceğini' belirtti. İsmi açıklanmayan yetkili, 'İran'ın Fahrizade'nin başını çektiği nükleer arzularının dünya için çok büyük bir tehdit yarattığını' savunarak, 'dünyanın İsrail'e teşekkür etmesi gerektiği' ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ YETKİLİLER DE 'İSRAİL' DEDİ

NYT'ye isim vermeden konuşan üç Amerikalı yetkili de, 'saldırının arkasında İsrail'in bulunduğunu' söyledi. Gazetenin haberinde, Trump yönetiminin suikasttan daha önce haberdar olup olmadığının bilinmediği belirtildi.

ESKİ CIA YETKİLİSİ: İSRAİL'İN AZERBAYCAN'DA ÜSLERİ VAR

NYT'nin haber için görüş aldığı eski CIA yetkilisi Bruce Riedel ise Tahran'ın kuzeyinde gerçekleştirilen suikast için 'eşi benzeri görülmemiş operasyon' nitelemesi yaptı. Riedel, İsrail'in İran'ın komşusu Azerbaycan'da operasyon üsleri kurduğunu da öne sürdü.

TAHRAN'DAN İNTİKAM ÇIKIŞI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de suikasttan İsrail'i sorumlu tutmuştu. Ruhani devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Küresel küstahlığın şeytani eli bir kez daha, gaspçı Siyonist rejim tarafından kanla kirletildi" demişti. İranlı lider suikastın 'ilerlemelerini yavaşlatmayacağını' söylerken, ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Deghan da saldırının sorumlularının 'şimşek hızıyla' vurulacağını belirtti.