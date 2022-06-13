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İranlı iki bilim insanı, 24 saat içinde şüpheli olaylarda hayatını kaybetti

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İran’da son yıllarda çok sayıda bilimci öldürüldü ya da şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Son olarak Devrim Muhafızları'na bağlı çalışan iki bilim insanının 24 saat içinde art arda hayatını kaybetmesi kafaları karıştırdı.
İranlı iki bilim insanı, 24 saat içinde şüpheli olaylarda hayatını kaybetti

İran'da bilim insanlarının şüpheli şekilde öldüğü olaylara iki yeni vaka daha eklendi. Uzay ve havacılık alanında çalışan iki İranlı bilim insanının 24 saat içinde art arda hayatını kaybetmesi kafaları karıştırdı.

Resmi Fars haber ajansı, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Havacılık Birimi üyesi bir bilim insanının İran'ın kuzeyindeki Semnan Hava Üssü'ndeki görevi sırasında öldürüldüğünü aktardı. Ölümüyle ilgili ayrıntılar açıklanmayan Muhammed Abdus isimli bilim adamının İran'ın balistik füze ve uydu programlarında çalıştığı belirtildi.

Abdus'un ölümünden birkaç saat önce dün de aynı havacılık biriminden bir başka bilim insanı olan Ali Kamani, Humeyn kentinde şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. İran devletine bağlı Tasnim haber ajansı, Kamani'nin ölümünü “vatanı savunurken şehit oldu” ifadeleriyle duyurdu.

Muhammed Abdus

İSRAİL SALDIRISI MI, İÇ HESAPLAŞMA MI?

İki ismin ölümü, son dönemde üst düzey İran Devrim Muhafızları yetkililerinin ölümünün ardından geldi.

Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei, geçen ay evinin önünde öldürülmüştü. İran saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarak intikam yemini etmişti. İsrail yönetimi ise, İran'ın olası bir saldırısına karşı vatandaşlarına “Türkiye'ye gitmeyin” uyarısında bulunmuştu.

Bu olaydan günler sonra İran Devrim Muhafızları komutanlarından Ali İsmailzade'nin evinde merdivenlerden düşerek ölmesi, İranlı yetkililerin art arda suikasta kurban gittiği ya da bir iç hesaplaşma sonucu öldürüldükleri iddialarına yol açmıştı.

NÜKLEER PROGRAMIN MİMARI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İran nükleer programı nedeniyle uluslararası yaptırımlara hedef olurken, son yıllarda çok sayıda İranlı nükleer ve füze bilimci öldürüldü ya da şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Ülkedeki bazı araştırma tesislerine de saldırılar düzenlendi. İran olayların bir çoğundan İsrail’i sorumlu tuttu, ancak İsrail yönetimi suçlamaları ne yalanladı ne de doğruladı.

“İran nükleer programının mimarı” olarak tanınan Muhsin Fahrizade’nin 2020'de suikasta kurban gitmesi, bölgede gerilimi daha da artırmıştı. Devrim Muhafızları İsrail’den intikam alma sözü vermişti.

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