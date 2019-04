İranlı kadın aktivistten 'dayanışma' ya da 'kültüre saygı' gerekçesiyle başörtüsü takan Batılı feministlere çok sert eleştiriler

Batılı feministleri başörtüsü konusunda çifte standartla suçlayan İran kadın hareketinin öncü ismi Alinejad, Tahran'ı ziyaret eden kadın siyasetçilerin 'kültüre saygı', Yeni Zelanda Başbakanı'nın 'Müslümanlarla dayanışma' gerekçesiyle başını örterken kadına karşı en görünür baskı aracını kullandıklarına dikkat çekti.

İranlı kadın hakları aktivisti Masih Alinejad, 'İslam kültürüne saygı' gibi klişelere dayanarak başörtüsü takan Batılı feministleri kendi ilkelerini çiğneyip evrensel hak ve özgürlükler mücadelesine zarar verdikleri için sert dille eleştirdi.

Iranian women's rights activist condemns Western feminists for wearing the hijab in 'solidarity', saying: 'Calling the compulsory headscarf my country's culture is INSULTING'. https://t.co/Jt6G1HuajT — Benjamin Weinthal (@BenWeinthal) 2 Nisan 2019

Iranian women's rights activist condemns Western feminists for wearing the hijab in 'solidarity', saying: 'Calling the compulsory headscarf my country's culture is INSULTING'. https://t.co/Jt6G1HuajT — Benjamin Weinthal (@BenWeinthal) 2 Nisan 2019

İran'da kadınları örtünmeye zorlayan İslamcı yasalarla mücadele eden 'Benim Gizli Özgürlüğüm' hareketinin kurucusu, İranlı kadınları kamusal alanda örtüleri çıkarıp bunu görüntülemeye ve sosyal medyada paylaşmaya teşvik eden 'Beyaz Çarşamba' eylemlerinin örgütleyicisi Alinejad'ın hapse mahkum edilmesi ve İran'dan kaçması sonrası yakın zamanda yaptığı bir konuşma İngiliz medyasında yayımlandı.

Hem İran hem de Suudi Arabistan'da kadınların örtünme dayatmasına karşı verdikleri mücadelede Batılı feministler tarafından yalnız bırakıldığını vurgulayan Alinejad, İran'ı ziyaret eden üst düzey siyasi ve yetkili kadınların 'İran kültürüne saygı' gerekçesiyle başlarını örtmelerine 'çifte standart' eleştirisini getirdi.

İslamcıların yönetime gelmesi sonucu uygulanan dayatmaya meydan okuma çağrısı yapan İranlı kadın hakları savunucusu, 'Beyaz Çarşamba' kapsamında sokakta örtüsünü çıkarıp sopaya takarak sallayan İranlı kadının haber olduğu gün Hollanda'dan üç kadın siyasetçinin Tahran'ı ziyaret ettiğini ve zorunlu örtünme yasasına hiçbir meydan okumada bulunmadan uyduklarını hatırlattı.

Hem İran hem de Suudi Arabistan'da kadınların örtünme dayatmasına karşı verdikleri mücadelede Batılı feministler tarafından yalnız bırakıldığını vurgulayan Alinejad, İran'ı ziyaret eden üst düzey siyasi ve yetkili kadınların 'İran kültürüne saygı' gerekçesiyle başlarını örtmelerine 'çifte standart' eleştirisini getirdi. İslamcıların yönetime gelmesi sonucu uygulanan dayatmaya meydan okuma çağrısı yapan İranlı kadın hakları savunucusu, 'Beyaz Çarşamba' kapsamında sokakta örtüsünü çıkarıp sopaya takarak sallayan İranlı kadının haber olduğu gün Hollanda'dan üç kadın siyasetçinin Tahran'ı ziyaret ettiğini ve zorunlu örtünme yasasına hiçbir meydan okumada bulunmadan uyduklarını hatırlattı.

Alinejad, ABD Başkanı Donald Trump'ın beyaz erkek ağırlıklı kabinesiyle alay etmek için onlarla aynı pozları veren İsveçli feminist siyasetçilerin düştüğü duruma da dikkat çekti:

"Ben o fotoğrafı sevmiştim, kabinedeki erkek hakimiyetiyle alay etmenin iyi bir yoluydu. Ama aynı feministler İran'ı ziyaret ettiğinde ne oldu dersiniz. Aynı bakanlar İran'da Cumhurbaşkanı'nın karşısında zorunlu örtünme yasasına aynen uydular."

"Amerika'ya gelince, erkek ile kadın eşit demeye çalışanlar, İran'a gelince başka mesaj vermeye, erkeklerin kadınlardan daha eşit olduğunu söylemeye çalışıyor."

Alinejad, ABD Başkanı Donald Trump'ın beyaz erkek ağırlıklı kabinesiyle alay etmek için onlarla aynı pozları veren İsveçli feminist siyasetçilerin düştüğü duruma da dikkat çekti: "Ben o fotoğrafı sevmiştim, kabinedeki erkek hakimiyetiyle alay etmenin iyi bir yoluydu. Ama aynı feministler İran'ı ziyaret ettiğinde ne oldu dersiniz. Aynı bakanlar İran'da Cumhurbaşkanı'nın karşısında zorunlu örtünme yasasına aynen uydular." "Amerika'ya gelince, erkek ile kadın eşit demeye çalışanlar, İran'a gelince başka mesaj vermeye, erkeklerin kadınlardan daha eşit olduğunu söylemeye çalışıyor."

Iranian women's rights activist condemns Western feminists for wearing the hijab in 'solidarity', saying: 'Calling the compulsory headscarf my country's culture is INSULTING'

https://t.co/RZbLZG5W2o pic.twitter.com/w7ViHUc7v1 — Johannes Krilon (@JKrilon) 2 Nisan 2019

'AYRIMCI YASANIN BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ OLDUĞUNU SÖYLEMEK ULUSA HAKARET ETMEKTİR'

"İran'ı ziyaret eden kadın siyasetçiler, turistler, sporcular, sanatçılar, oyuncular, hepsi de güzel ülkeme gittiklerinde bunun kültürel bir mesele olduğunu söylüyor, İran kültürüne saygıdan takıyoruz diyorlar. Size açıkça belirteyim: Ayrımcı bir yasanın bizim kültürümüzün bir parçası olduğunu söylemek, bu bir ulusa hakaret etmektir."

Alinejad, Yeni Zelanda'da Avustralyalı bir ırkçının iki camide 50 kişiyi katletmesinin ardından Başbakan Jacinda Ardern'in Müslümanlarla dayanışma ve kültürlerine saygı gösterisi yapma adına başını örtmesi ve pek çok kadının aynı şekilde destek vermesini de eleştirdi:

'DAYANIŞMA DİYE KADINA ZULMETMENİN EN GÖRÜNÜR SİMGESİNİ KULLANDINIZ'

"Ardern'in Müslüman toplumuna gösterdiği şefkate hayranlık duyuyorum, ama dayanışma göstermek gerekçesiyle başını örttüğünü görmek kalbimi kırdı. Çünkü pek çok ülkede Müslüman kadınların ezilmesinin en görünür simgesini kullandınız. Bu yüzden onları ayn zamanda zorunlu başörtüsüne karşı mücadele ettikleri için dövülen, hapsedilen, cezalandırılan kadınlarla, bizimle, kız kardeşliklerini ve dayanışmalarını göstermeye davet ediyorum.”

Yeni Zelandalı kadınların 'Müslümanlarla dayanışma simgesi olarak' başörtüsü takma kampanyasına bir eleştiri de Hindistanlı kadın gazeteci Rama Lakshmi'den geldi.

'FEMİNİZMİN GÖREVİ DAYATILAN PRANGALARI SORGULAMAK DEĞİL Mİ'

Lakshmi Twitter'da şu paylaşımı yaptı:

"Türban neden Yeni Zelanda’daki terörist saldırının kurbanlar için bir ‘dayanışma gösterme’ sembolü? Daha iyi yollar yok mu? Post-modernizm, ‘tercih feminizmini’ (choice feminism: bir kadının bireysel tercihlerinin, doğası gereği, feminist olduğunu iddia eden yaklaşım) yarattı, anladık, ama feminizmimin ana öğelerinden biri de dinin özel olarak kadınlara dayattığı prangaları sorgulamak."

'TERCİH FEMİNİZMİ, İSLAMOFOBİ, KÜLTÜREL GÖRECELİLİK ÇAĞINDA'

Bu paylaşımla ilgili Birgün gazetesi Pazar ekinden Hande Gazey'in röportaj yaptığı Hindistanlı feminist gazeteci, ‘tercih feminizmi’ ve ‘İslamofobi’ denilen iki dalgaya dikkat çekerek şu değerlendirmeleri yaptı:

"Kültürel rölativizm fikri de türbana yönelik bu eleştirileri ortadan kaldırmaya katkıda bulundu. Tüm bunlar dünya genelinde liberal feministlerin dini/kültürel sembollere bakışını değiştirdi. Bazı müslüman kadınlar, özellikle 11 Eylül sonrası dünyada, türbanı kucakladıklarında, bu bir meydan okuma, kültürel ısrar ve dini özgürlük eylemi haline geldi. Bu fenomeni anlamakla beraber, türbanın bu şekilde kutsanması benim için rahatsız edici. Ayrımcı olmadığımı göstermem için türban gibi bir sembole ihtiyacım yok. Fakat maalesef ‘İslamofobi’ye karşı mücadele denilen olgu bu sembollerin fetişleştirilmesine ve sorgulanmadan kucaklanmasına evrildi."

'SAĞIN YÜKSELİŞİ'

"Postmodern kimlik politikaları bir yandan çözüm olarak sunulurken bir yandan da sağın yükselişinin problemin kökeninde olduğunu söyleyebilirim. Bir çeşit kimlik politikası hemen her zaman ters tepkiyle karşısında bir başka kimlik politikasını ortaya çıkartıyor. Ve de bu politikaların uygulanışında kadınların zorluklarla kazandıkları özerkliklerine zarar verecek gerici ritüellere başvurulmaması gerektiğini düşünüyorum."

'OTOKRASİ KADIN HAKLARININ ALEYHİNE'

"Otokratik gücün yoğunlaşması tarihte hiçbir zaman kadınların lehine olmamıştır. Tek adam rejmleri her zaman çağdışı kültürel kodlara ve dini politikalara başvurmaya çalışacaktır. Ancak kadınlar için en kötü zamanlar genelde feminist enerjilerin ortaya çıkıp patlaması için en iyi zamandır."

SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU

Bu arada mücadelesini anlattığı 'Saçlarımdaki Rüzgar' isimli kitabıyla da tanınan Alinejad'ın mesajı, sosyal medyada büyük yankı yaratıp yeni bir tartışma başlatırken pek çok destek mesajı aldı.