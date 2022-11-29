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İranlı komutan: Protestolarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetti

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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar sürüyor
İranlı komutan: Protestolarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Emir Ali Hacızade, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" için ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerde şu ana kadar güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'dan yayın yapan Öğrenci Haber Ağına (SNN) göre, başkent Tahran'daki Şehid Recayi Üniversitesinde konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, ülkede yaklaşık iki buçuk aydır devam eden protestolara değindi.

Gösterilerin rejim karşıtlarınca organize edildiğini ancak gösterilere katılan herkesin suçlanmaması gerektiğini söyleyen Hacızade, "Ayaklanmalara aldananlar karşı devrimci değil, bizim çocuklarımız ve halkımızın bir parçasıdır." dedi.

Ülkedeki gençlerin "düşmanı tanımadığını" ifade eden Hacızade, üniversitelerde bu konuda dersler verilmesi gerektiğini söyledi.

İranlı komutan konuşmasında gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin yetkili ağızdan ilk açıklamayı yaparak, "Düşmanı tanıtamadığımız için bu iki ayda 300'den fazla insan öldürüldü veya şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Mahsa Amini protestoları

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyordu. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 60'dan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), 22 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocunun öldüğünü bildirmişti.

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