İranlı LGBT mültecilere vize yasağı

İngiliz Guardian gazetesi, idam tehlikesi nedeniyle ülkesinden kaçan bazı İranlı gey, lezbiyen, biseksüel ve transgender (LGBT) bireylerin, Donald Trump'ın vize yasağı sonrası Türkiye'de mahsur kaldıklarını okurlarına aktardı.

Trump'ın imzaladığı başkanlık yönergesi, aralarında İran'ın da bulunduğu Müslüman çoğunluğun yaşadığı 7 ülke vatandaşlarının ABD'ye seyahatini engelliyordu.

Gazete, Türkiye'de kalan eşcinsel İran vatandaşlarından bazılarının, Birleşmiş Milletler mülteci ajansı tarafından sığınma hakkı almış, ABD'ye yerleştirilme aşamasında olduğunu yazdı.

Denizli'de ikamet eden Mitra isimli bir İranlı lezbiyen, LGBT haklarına odaklanan bir derginin editörlüğünü yaparken ölüm tehditleri nedeniyle İran'dan kaçmak zorunda kaldığını gazeteye anlattı.

27 yaşındaki kadın, kendisine Birleşmiş Milletler tarafından mülteci statüsü tanındığını ve ABD'ye yerleştirilmeden önce son görüşmesine girmek üzere olduğu sırada, görüşmesinin iptal edildiğinin açıklandığını söyledi.

Haberde Mitra'nın şu ifadeleri yer alıyor:

"Birer birer tüm umutlarım gözlerimin önünde yok oluyor. Amerika ya da Kanada'ya gitmem önemli değil. Yeter ki güvende olayım. İran bizi istemiyor. Kanada bizi istemiyor. Şimdi de Amerika bizi istemiyor. 2015 yılından bu yana üç arkadaşımın intiharını gördüm."

'Gidecek hiçbir yerim yok'

Haberde, enegelli bir eşcinsel olan 50 yaşındaki Jawad'ın, "Ailem tarafından terk edildim, ülkem tarafından terk edildim. Gidecek hiçbir yerim yok" açıklaması da yer alıyor.

Guardian, eşcinsel İranlılar için ABD'nin tek yol olduğunu, Avrupa Birliği'nin Türkiye'den başvuran LGBT İranlılar'ı normal şartlarda kabul etmediğini, Kanada'nın ise Suriyeli mültecileri ülkeye almaya yoğunlaştığına haberde yer verdi.

Kanada'da bulunan ve İranlı gey erkeklere yardım eden bir organizasyonun yetkilisi ile yapılan röportaj da haberde yer alıyor. Saghi Ghahraman isimli yetkili, Guardian'a, "ABD ve Kanada yüksek miktarda Suriyeli mülteci almaya başlayınca, LGBT bireyler için bekleme süresi 1.5 yıl ila 3 yıl arasına çıkmış durumda" şeklinde konuştu.

Guardian'ın haberinde, bazı İranlı LGBT bireylerin Türkiye'de sözlü ve fiziki saldırılara uğradığı, bazılarının ise İran'a gönderilmek üzere sınır dışı edilme korkusu yaşadışı ifadesi yer aldı.

Kaynak:BBC