İranlı öğrenciler adadan ayrıldı

Ercan Havalimanı’na bugün inen Tailwind Hava Yolları’na ait uçak İranlı öğrencileri ülkelerine götürmek için tekrardan havalanacak. Yapılacak operasyonla KKTC’de öğrenim gören İranlı öğrencilerin ülkelerine gideceği kaydedildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bilgisinde gerçekleştirilen uçuşla ilgili operasyonun devlet tarafından değil tamamen İranlı öğrencilerin kendileri arasında yaptığı örgütlenme ile gerçekleşiyor olduğu belirtildi.