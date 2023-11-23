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İranlı oldu Belçikalı... Cezaevi'ne gönderildi...

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Ercan Havalimanında sahte Belçika pasaportu ile çıkış yapmaya çalışan İran vatandaşı P.P.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.
İranlı oldu Belçikalı... Cezaevi'ne gönderildi...

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olguları aktardı.

Polis, 20 Kasım 2023 tarihinde saat 02.20 raddelerinde Ercan Havalimanında KKTC'de Turist olarak bulunan İran vatandaşı P.P.K'nin tasarrufunda bulundurduğu ve Eric Henri adına sahte olarak tanzim edilen Belçika pasaportunu Ercan- İstanbul-Düseldorf uçağına binmek maksadıyla check-in İşlemlerini yapan İstanbul Handling yer hizmetleri görevlisi Halil Söylemez'e ibraz edip tedavüle sürerek Belçika pasaportunda adı geçen şahsın kimliğine büründüğünü söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis memuru, bu süre içerisinde zanlının tasarrufundaki sahte pasaportun incelenmek üzere sahtecilik uzmanına gönderildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, ülkede turist olarak bulunan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 

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