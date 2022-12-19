İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti tutuklandı

İran'ın en ünlü oyuncularından Taraneh Alidoosti, Mahsa Amini protestolarına katılan göstericileredestek verdiğini açıklamasının ardından tutuklandı. Alidoosti, geçtiğimiz hafta Instagram'da yaptığı bir paylaşımda, Mohsen Shekari'nin idamına karşı ses çıkarmayan uluslararası örgütleri ve Mahsa Amini protestolarına katılanların idamla yargılanması kararını kınamıştı.

Alidoosti, başı açık bir fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "Adı Mohsen Shekari idi. Bu katliamı seyreden ve harekete geçmeyen her uluslararası kuruluş insanlığın yüz karasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Yalan haber suçlaması

Göstericilerle dayanışma içinde olduğunu açıklayan Alidoosti, dün ülkeyi etkisi altına alan protesto hareketi hakkında "yalan haber yaymak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Devlet haber ajansı IRNA'nın Telegram hesabındaki bir paylaşımına göre oyuncu, "iddiaları doğrultusunda herhangi bir belge" sunamadığı için polis tarafından tutuklandı.

Instagram hesabı kapatıldı

Sekiz milyondan fazla takipçisi olan 38 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabı da kısa bir süre önce kapatıldı. İran'ın en başarılı aktrislerinden biri olarak görülen Alidoosti, Asghar Farhadi'nin yönettiği ve 2016'da Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar kazanan Salesman (Satıcı) ve yine Asghar Farhadi'nin yönettiği ve Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı Ödülü'ne layık görülen About Elly (Elly Hakkında) filmlerinde rol almıştı.