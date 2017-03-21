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İrem Derici 30 yaşı için uzun bir metin yazdı

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İrem Derici 30 yaşı için uzun bir metin yazdı
Yeni yaşını sevgilisi Lider Şahin ve ailesiyle birlikte kutlayan İrem Derici'den dikkat çekici paylaşım.

30 yaşına sevgilisinin tertip ettiği bir doğum günü partisiyle giren İrem Derici, Lider Şahin’in ailesine de böylelikle tam olarak girmiş oldu. Aralarındaki sorunları çözmüş oldukları görülen aile mutluluk pozları verirken, Derici de bu duygusal ortamdan sonra uzun bir metin kaleme aldı ve doğum günüyle ilgili şu satırları paylaştı:

irem-derici-ic
 
 

“Sen bakma bana hiç, maganda tandanslıyımdır ama içliyimdir. Kimseye ihtiyacım yok gibi durmaya çalışırım ama muhtacımdır. Severim. Çok severim, anlayışlıyımdır. Olduğu gibi kabullenmeyi bilirim. Anlatmaktan çok dinlemeyi severim. Çözüm ortağı olmayı tercih ederim. El uzatmayı seçerim. Herkesin hikayesi farklıdır ya… ÖNYARGIDAN NEFRET EDERİM! Bilemezsin kim içinde hangi fırtınalardan kaçmaya çalışıyor, hangi gülen yüz aslında içten içe kan ağlıyor. Ben bugün 30 oldum. 30 senedir ne güzellikler yaşadım. Ne hayal kırıklıkları, ne başarısızlıklar, ne kıymetli alkışlar, kimbilir belki de hakettiğimden fazla bir başarı. Vazgeçmediğim tek şey “sevgi” oldu, lanet çıksın… Hep sevdim, hep! Annemle babam bana bunu öğretti çünkü. 30 yıldır bana iz bırakan, hikayeler emanet eden, yüzümü güldüren herkese selam olsun. İyi ki el verdiniz bana, iyi ki kattınız canınıza bu nemrut suratlıyı. Bugün itibariyle 30 yaşında, yine tek bildiği ve tek istediği “SEVGİ” olan bir kadınım ben. Öyle kalmam dileğiyle… Ne olursa olsun içimdeki haylaz eşek sıpasını kaybetmemem umuduyla, e iyi ki doğdum o zaman.”

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