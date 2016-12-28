İrem Derici kendi rekorunu egale etti

Derici, iki klibi de 100 milyonu geçen ilk Türk şarkıcı oldu

‘Kalbimin Tek Sahibine’ şarkısıyla Youtube’da 183 milyon izlenme sayısına ulaşan ilk Türk şarkıcı olan İrem Derici'nin, ‘Evlenmene Bak’ isimli parçası da 100 milyon izlenme barajını geçti. Derici böylece kendi rekoruna egale etmiş oldu.

Derici, 24 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanan 'Evlenmene Bak' video klibi ile 100 milyondan fazla izleme aldı. İrem Derici, böylece 2 klibi de 100 milyon izlenme sayısını geçen ilk Türk şarkıcı oldu.