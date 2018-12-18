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İrem Derici: Yıldız Tilbe kafamı ısırdı

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"Bir anda dünyam durdu
İrem Derici: Yıldız Tilbe kafamı ısırdı

Şarkıcı İrem Derici, Uludağ'da düzenlenen bir festivalde konser verdi.

Sabah'ın aktardığına göre sahnede bir Yıldız Tilbe şarkısını seslendiren Derici, ünlü şarkıcı ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Yıldız Tilbe çocukluğundan beri çok sevdiğim bir sanatçı. Daha yeni ünlü oluyorum, onun şarkılarını söylüyorum, kendisiyle tanışmayı da çok istiyorum... Bir gün bir defilede arkamdan biri geldi, kafamı ısırdı. O sinirle arkamı dönüp iki kelam sallayacaktım. Baktım Yıldız Tilbe; bir anda dünyam durdu."

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