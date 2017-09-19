İrem Derici’den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı

Yaklaşık bir haftadır özel bir hastanede tedavi gören İrem Derici'nin sağlık durumuyla alakalı son dakika bilgisi geldi. İrem Derici'nin yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı öğrenildi!

Sanatçı İrem Derici, 18 Eylül Pazartesi günü (dün) Fulya’daki Acıbadem Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesine transfer edildi.

Derici’nin sağlık durumuyla ilgili, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. Reha Baran şu açıklamaları yaptı: “Hastamız İrem Derici; gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir.”

Ünlü şarkıcı geride bıraktığımız hafta yaşadığı gıda zehirlenmesi olayı sonrası hastanelik olmuştu.

KONSERLERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Tedavisi devam eden İrem Derici ne yazık ki iyileşme yönünde yeterli adım atamayınca diğer konserlerini de iptal etmek zorunda kaldı. Derici, vereceği 3 konseri daha doktor raporuyla iptal etmişti.

Ünlü popçu haberi Instagram’dan duyurmuştu:

“Tedavi sürecim devam etmekta olduğu için;

20 Eylül Ankara Atılım Üniversitesi

23 Eylül Yenikapı (Samsun tanıtım günleri)

24 Eylül İstanbul Çekmeköy konserlerim doktor raporu ile ital edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sizlerle buluşmam için bana bol bol dua edin”

“GÜNDE SADECE BİR-İKİ BİRA İÇİYORDU”

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu köşesinde İrem Derici’nin nasıl zayıfladığı yazmıştı. Semercioğlu köşesinde; ‘Son dönemde yediği içtiği hiçbir şey yoktu, sadece günde bir-iki şişe bira içiyordu… Başka yediği bir şey yoktu. Sonunda vücut iflas etti. Umarım arpa suyuyla hayatın geçmeyeceğini öğrenmiştir İrem’ demişti.