İrem Derici'den Michele Morrone'ya: Aşkım maske tak geberme, daha boy boy çocuklarımız olacak!

Oyuncu Michele Morrone'nin Instagram hesabından yaptığı canlı yayını izleyen şarkıcı İrem Derici, "Aşkım maske tak geberme. Daha boy boy çocuklarımız olacak" mesajı gönderdi.

Karantina sürecini evinde tek başına geçiren ve yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen İrem Derici, bu sefer de dünyaca ünlü Michele Morrone için yaptığı yorumla adından söz ettirdi.



Derici, Michele Morrone'nin Instagram'dan yaptığı canlı yayını izledi. Ülkemizde de en çok izlenen filmler arasına giren '365 Days' adlı erotik sahneler içeren yapımın yakışıklı başrol oyuncusundan etkilenen Derici, canlı yayına "Aşkım maske tak geberme. Daha boy boy çocuklarımız olacak" mesajını gönderdi.