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İrem Derici’ye şarkıcılığı bıraksın diye para gönderdiler

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İrem Derici’ye şarkıcılığı bıraksın diye para gönderdiler
İrem Derici’ye şarkıcılığı bıraksın diye para gönderdiler

"10 milyon liram olsa müziği bırakırım"  diyen ve IBAN numarası paylaşan İrem Derici'nin şarkıcılığı bırakması için para gönderildi.

Hesabına para gelmesi üzerine şaşkınlık yaşayan Derici, “Telefonum kilitlendi, para yağıyor. Bu kadar mı yük oldum?” dedi. Şarkıcılığı bırakma niyeti olmadığını ve şaka yaptığını ifade eden Derici, hesabına gelen paraları sokak hayvanları yararına bağışlayacağını açıkladı.

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Mücbir Sebepler isimli Instagram programına katılan İrem Derici’ye “10 milyon liram olsa müziği bırakırım” sözleri hatırlatıldı. Derici, bu hatırlatma üzerine “Valla bırakırım. Hatta IBAN vereyim, o parayı yollasınlar müziği bırakayım” yanıtını vermişti. 

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