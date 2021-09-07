İrfan Shahzad aranıyor

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
04.09.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşada sakin İrfan SHAHZAD (E-38), kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönemiştir. Bashe konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Polis Basın Subaylığı açıkladı:
04.09.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşada sakin İrfan SHAHZAD (E-38), kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönemiştir. Bashe konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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