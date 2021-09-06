Irkad Mağusa Belediye Meclisi’nden istifa etti

Mağusa Belediye Meclisi’ne TDP listesinden YKP adayı olarak seçilen Ulus Irkad, bu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mağusa Belediye Meclisi’ne TDP listesinden YKP adayı olarak seçilen Ulus Irkad, bu görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ulus Irkad, “Belediye çalışanlarının ödeme sıkıntıları nedeniyle haklı şikayet ve eleştirilerini aldım” diyerek, demokratik sürecin bir adımı olarak istifayı seçtiğini duyurdu.

İşte Irkad'ın açıklaması;

“İstifa etmemle daha demokratik, şeffaf, emekten yana, oydaşmacı demokrasiye yol açacak bir dinamik yapının oluşmasını ve Belediyedeki gerek mali gerekse emek kolunda mücadele edenlerin sorunlarına daha da dikkat çekmek için bu istifa kararımı almış bulunuyorum. İstifamla kendime düşen sorumluluğu tam olarak yerine getiremesem bile yukarıdaki değerlerin bundan sonra daha da öne çıkarılacağına emin olmak istiyorum.

İstifa etmek de bir erdemdir. İstifamla bu erdemin kullanılmasıyla bir kez daha toplumsal eleştiri mekanizmamıza bir katkıda bulunmak istiyorum.”