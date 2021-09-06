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Irkad, YKP'den istifa etti, bağımsız Meclis üyeliğine devam edecek!

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Irkad, YKP'den istifa etti, bağımsız Meclis üyeliğine devam edecek!
Irkad, YKP'den istifa etti, bağımsız Meclis üyeliğine devam edecek!

Ulus Irkad daha önce de Belediye Meclis üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.

 

İşte yeni açıklama;

TÜM MAĞUSA VE KUZEY KIBRIS HALKINA DUYURUMDUR:
BUGÜNDEN SONRA YENİ KIBRIS PARTİSİ İLE BİR İLİŞKİM VE BAĞIM KALMADIĞINI (TDP İLE ZATEN SEÇİM LİSTESİNDE OLMAMDAN BAŞKA BİR İLİŞKİM YOKTU) BUNDAN SONRA SERBEST İRADEMLE BAĞIMSIZ BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ OLARAK MAĞUSA HALKINA HİZMET VERECEĞİMİ DUYURUR, ON AYLIK GÖREVİM BİTİNCEYE KADAR (ARTIK ADAY DA OLMAYACAĞIM) SİZ MAĞUSA HALKININ BU MÜDDET ZARFINDA HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIMI BELİRTİRİM. SAYGILARIMLA...
Ulus Irkad
"Gazi Mağusa Belediye Meclisi Bağımsız Üyesi...

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