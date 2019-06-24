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Irkçı saldırılarda artış

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Güney Kıbrıs’taki ırkçı saldırılar son 5 yılda dört kat arttı.
Irkçı saldırılarda artış

Haravgi gazetesi, Rum polisine dayandırdığı haberinde, 2013-2018 yılları arasında toplam 104 ırkçı saldırı gerçekleştiğini yazdı.

Saldırıların 34’ünün kişiye, 26’sının ise mülke yapıldığını; 77’sinin ise sözlü saldırı veya tehdit şeklinde gerçekleştiğini belirten gazete, 2013’te 7 olan ırkçı saldırıların 2018’de 24’e ulaştığını aktardı.

Bu rakamın resmi makamların kayıtlarına geçen rakamlar olduğu, gerçek rakamların ise çok daha fazla olduğuna inanıldığını belirten gazete, son beş yılda 131 kişinin ise ırkçı davranışa maruz kaldıkları yönünde Rum polisine şikayette bulunduğunu yazdı.

Habere göre, şikayette bulunanların 33’ü Kıbrıslı Rum, 28’i Kıbrıslı Türk ve geri kalanı ise Bulgaristan, Suriye, Almanya ve İsrail gibi diğer ülke vatandaşlarından oluşuyor.

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