Irkçılık Karşıtı Ağ Oluşturma Daveti

(Lefkoşa, 02.07.2020) Kuir Kıbrıs Derneği, Vois Kıbrıs, Çağ-Sen, Üçüncü Toplum Forumu, Devrimci Komünist Birlik, Gazedda Kıbrıs Kolektif, Bağımsız Gençlik Platformu ve Mülteci Hakları Derneği 26 Haziran Cuma günü yaptığı toplantıda Irkçılık Karşıtı Ağ oluşturmak için ilgilenen tüm örgütleri 9 Temmuz Perşembe 18:00’da İnsan Hakları Evi’ne davet etme kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ardından “Siyah Hayatlar Önemlidir” hareketi dünyanın birçok yerinde protestolar düzenlemeye başladı. Kıbrıs’ta da ırkçılığa dikkat çekmek adına Vois Kıbrıs çağrı yapmış ve imzacı örgütlerle meclis önünde basın açıklaması yapmıştı. Ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde de iki farklı yürüyüş düzenleyen Vois Kıbrıs, Irkçılık Karşıtı Ağ oluşturulmasının gerekliliğini dillendirmişti. Kuir Kıbrıs Derneği ise geçtiğimiz hafta inisiyatif alarak çeşitli sivil toplum örgütlerini ağın oluşturulması hakkında fikir alışverişi yapmak adına davet etmişti. Yapılan toplantıya katılan Kuir Kıbrıs Derneği, Vois Kıbrıs, Çağ-Sen, Üçüncü Toplum Forumu, Devrimci Komünist Birlik, Gazedda Kıbrıs Kolektif, Bağımsız Gençlik Platformu ve Mülteci Hakları Derneği 9 Temmuz Perşembe günü 18:00’da ilgilenen tüm örgütleri Irkçılık Karşıtı Ağı oluşturmak için İnsan Hakları Evi’ne davet etme kararı aldı. Yapılacak toplantıda katılımcı örgüt temsilcileri ile ırkçılık ile mücadele adına hem fikir birliği sağlanması hem de atılacak adımlar için atölye düzenlenip ardından da ortak uzlaşı metni imzalanacaktır. Ayrıca bireysel destek vermek isteyen herkesin ağın oluşturulması ve yapacağı aktivitelerde gönüllü destek verebilmesi mümkündür.

Detaylı bilgi almak veya toplantıya katılacağını belirtmek isteyenler aşağıdaki e-mail adresinden ilgili kişilere ulaşabilirler:

Email: queercyprus@gmail.com