Irkçılık kavgası yarışmayı bitirdi!

Acun Ilıcalı’nın sunduğu “O Ses Türkiye” yarışmasında jüri üyeleri Yıldız Tilbe ile Gökhan Özoğuz arasında “ırkçılık” tartışması yaşandı.

Acun Ilıcalı’nın sunduğu “O Ses Türkiye” yarışmasında jüri üyeleri Yıldız Tilbe ile Gökhan Özoğuz arasında “ırkçılık”tartışması yaşandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, bugünkü yazısında kavganın ayrıntılarını anlattı.

Cengiz Semercioğlu, “Yıldız Tilbe, İsrail’le kriz yaşandığı dönemde attığı ‘Allah Hitler’den razı olsun’ tweet’i nedeniyle çok eleştirilmişti... Yaptığı ırkçılığa gösterilen tepki sonrasında Turkcell reklamı bile iptal edilmişti... Anlaşılan Yıldız bu ırkçılık sınavını geçemeyecek” hatırlatmasında bulundu.

“Şimdi O Ses Türkiye jürisine girdi ve daha ikinci haftada Gökhan Özoğuz’la ilk ciddi tartışmasını yaşadı” diyen Semercioğlu kavgayı şöyle ayrıntılandırdı:

“Önceki gün yapılan çekimlerde, muhtemelen ekranda izleyemeyeceğiniz bu tartışmada neler yaşandığını anlatayım... Yarışmaya Balkan müziği söyleyen bir kadın katılmış, bütün jüri dönmüş bir tek Yıldız dönmemiş... Performansın sonunda da ‘Aaa sen Türkmüşsün... Ben seni yabancısın sandım. Türk olduğunu bilsem dönerdim’ demiş.

Bu söze Gökhan sinirlenmiş, ‘Bu yarışmaya yabancılar da geliyor, niye dönmezdin ki’ diyerek Yıldız’a itiraz etmiş...

Diyorum ya Yıldız bu ırkçılık sınavını geçemeyecek diye, yaptığı hatanın farkında değil ısrarcı olmuş...

‘Burası O Ses Türkiye, ben Türk arıyorum. Burası O Ses İngiltere değil, öyle olsaydı İngiliz arardım’ demiş.

Gökhan’ı tanırım, böyle ayrımcılıklar konusunda sessiz kalacak biri değildir.

O da öyle yapmış, sesini yükseltmiş, ‘Sen o zaman Kürtlerin yarışmasına da itiraz edersin’ falan deyince ortalık karışmış.

Olaya Acun müdahale etmiş, sakin olun diye tarafları uyarmış, olay ikilinin mikrofon seslerinin kesilmesine kadar varmış.

Sonunda bakmışlar olacak gibi değil, seyirciyi, yarışmacıları gönderip çekimi iptal etmişler.

Gökhan’la Yıldız’ın arasındaki tartışma kuliste bile sürmüş.

Yıldız Tilbe geçen günkü bir bölümde de Azerbaycanlı bir Türk’ün konuşmasına takılarak, ‘Ben takımımıza güzel Türkçe konuşan arıyorum’ demiş, Azeri Türkü’nün konuşmasını beğenmediğini belli etmişti...

Yıldız Tilbe ya jüri koltuğuna oturduğu programın dünyada ve Türkiye’de önceki örneklerinden habersiz -ki hiçbir yerde yarışmacının diline, dinine, ırkına bakılmaz- ya kaba saba bir milliyetçilik peşinde koşuyor.

İlk günden beri Yıldız’ın O Ses koltuğunda uzun süreli oturabileceğine ihtimal vermiyordum, çalışma yoğunluğundan falan arıza çıkarmasını bekliyordum ama o bir kez daha ırkçılık konusunda sınıfta kaldı.

Muhtemelen bu tartışmayı ekranda izleyemeyeceğiz ama Yıldız Tilbe televizyon programları için bir saatli bomba olduğunu bir kez daha kanıtladı.”

Kaynak: Odatv.com