"Irkçılık ve faşizm insanlığa hep kaybettirmiştir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtmasını kınadı.

Olayın "halkların kendi kimliklerini, kültürlerini koruyarak karşılıklı saygı ve işbirliği çerçevesinde bir arada var olması yönündeki çabalara, Avrupa Birliği’nin üzerine inşa edildiği değerlere bir saldırı" olarak değerlendiren Erhürman "Irkçılık ve faşizm hiç kimseye bir şey kazandırmamış, insanlığa hep kaybettirmiştir" dedi.

İşte Erhürman'ın açıklaması:

Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtmasını, halkların kendi kimliklerini, kültürlerini koruyarak karşılıklı saygı ve işbirliği çerçevesinde bir arada var olması yönündeki çabalara, Avrupa Birliği’nin üzerine inşa edildiği değerlere bir saldırı olarak değerlendiriyor ve kınıyorum. Yunan hükumetinin bu davranışı kınaması ve milletvekilinin Yunan halkını temsil etmediğini açıklaması önemlidir. Avrupa Birliği, üzerine inşa edildiği değerlere ve barış içinde bir arada yaşama idealine sahip çıkmalıdır. Irkçılık ve faşizm hiç kimseye bir şey kazandırmamış, insanlığa hep kaybettirmiştir. Panzehiri, insanlığın ortak değerleri çerçevesinde, bu anlayışlara ve onları sergileyenlere hep birlikte karşı durmaktır ve bu karşı duruş en açık biçimde ortaya konulmalıdır.