Irkçılıktan ceza aldı, futbolu bıraktı

Sheffield United forması giyen Jones, Futbol Federasyonu'nun (FA) ceza kararından bir gün sonra futbolu bıraktığını açıkladı.
Tottenham Hotspur oyuncusu Renee Hector, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, 6 Ocak'ta oynanan lig maçında 'maymun sesi' çıkaran Jones'un ırkçı tacizine maruz kaldığını yazdı.
Hector'un bu paylaşımı üzerine harekete geçen FA, Sophie Jones'u 5 maç men cezasına çarptırdı. Sheffield United da Jones'un sözleşmesini feshetti.
Ceza kararının ardından yaptığı açıklamada suçlamaları reddeden ve kulübünün bu süreçte kendisini yalnız bıraktığını savunan Jones, futbol hayatına nokta koyduğunu duyurdu.
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