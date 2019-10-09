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İrlanda Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirecek

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İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins’in, Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis’in daveti üzerine, 13-16 Ekim tarihleri arasında Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği haber verildi.
İrlanda Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Bunun İrlanda Cumhurbaşkanının 2006 yılından bu yana Güney Kıbrıs’a yapacağı ilk resmi ziyaret olacağını yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun konuyla ilgili açıklamasında, Anastasiadis’in yapacakları görüşmede “Türk provakasyonları ve Kıbrıs MEB’indeki yasadışı müdahaleleri” Higgins’in gündemine getireceğini, aynı zamanda kendisini Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendireceğini belirttiğini iletti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler yanı sıra AB’deki gelişmeler ve özellikle İngiltere’nin AB’den ayrılması konusunun ele alınacağı da belirtildi.

Higgins’in ziyaretinin ara bölgeye ziyaretler, aynı zamanda Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ve Kayıp Şahıslar Komitesiyle görüşmeler yapılmasını içereceğini de yazan gazete, Higgins’in Rum Meclisinde bir konuşma yapacağını da kaydetti.

İrlanda Cumhurbaşkanı ile eşine, Güney Kıbrıs ziyaretleri sırasında, İrlanda Adalet ve Eşitlik Bakanı Charles Flanagan’ın eşlik edeceğini yazan gazete, Higgins’in Güney Kıbrıs’tan önce Atina’yı, Güney Kıbrıs’tan sonra ise Lübnan’ı ziyaret edeceğini ekledi.

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