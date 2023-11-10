İrlanda hükümeti, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 25 bin euro bağışladı

İrlanda hükümeti, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 6 Kasım Pazartesi günü, 25 bin Euro bağışta bulundu.
Bu katkıyla, İrlanda'nın 2006’dan bu yana KŞK'ye yaptığı mali yardımı toplamının 450 bin euroya ulaştığı belirtildi.
İrlanda hükümeti, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 6 Kasım Pazartesi günü, 25 bin Euro bağışta bulundu.
Bu katkıyla, İrlanda'nın 2006’dan bu yana KŞK'ye yaptığı mali yardımı toplamının 450 bin euroya ulaştığı belirtildi.
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