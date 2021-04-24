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İrlanda, Pfizer & BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatacak

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İrlanda Ulusal Bağışıklık Kazandırma Danışma Komitesi (NIAC),hükümete, Johnson & Johnson Janssen koronavirüs aşısı kullanım onayı vermek için bugün toplantı yapacak.
İrlanda, Pfizer & BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatacak

Yerel basında çıkan habere göre, hükümete yakın bir kaynak İrlanda Ulusal Bağışıklık Kazandırma Danışma Komitesi'nin Johnson & Johnson Janssen koronavirüs aşısına onay tavsiyesi vermek için toplantı yapacağı ve yüksek ihtimalle aşıya kullanım onayı vereceği belirtildi.

 

İKİ DOZ ARASINDAKİ SÜREYİ 6 HAFTAYA UZATME OLASILIĞI

İrlanda Ulusal Bağışıklık Kazandırma Danışma Komitesi toplantıda, Pfizer BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi 6 haftaya uzatma olasılığını görüşecek.

İrlanda hükümeti, Pfizer aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatarak daha fazla kişiye ilk dozu uygulamayı planlıyor. NIAC toplantı sonucunda İrlanda hükümetine tavsiyelerini iletecek.

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