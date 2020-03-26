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İrlanda sağlığı devletleştirdi

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İrlanda hükümeti, yeni koronavirüs salgını boyunca bütün özel sağlık kuruluşlarının devletleştirileceğini açıkladı.
İrlanda sağlığı devletleştirdi

Dün İrlanda hükümeti pandemi süresince bütün özel sağlık kuruluşlarını devletleştireceğini ve tek bir ulusal sağlık hizmeti oluşturulacağını ilan etti.

İrlanda Sağlık Bakanı Simon Harris, dün Dublin’de gerçekleşen basın toplantısında bu adımın “bütün halkın ortak yararı için” gerekli olduğunu söyledi.

KORONA MEYDAN OKUMASI

İrlanda hükümetinin bu kararı alması, geçen haftalarda başlayan ve hızla bütün İrlanda’ya yayılan “korona meydan okuması” (corona challenge) eyleminin, Bakan Harris’e uzanmasının hemen ardından geldi. Dün Harris bakanlığına yürürken, yanından geçen iki kişi yüzüne doğru öksürerek kaçtılar.

İrlanda’da özel sağlık sigortası olanlar, özel hastanelerde kaliteli sağlık hizmetine erişebilirken, diğerleri kamu sağlık kuruluşlarında uzun bekleme listelerine maruz kalıyorlardı. Bu durum Kovid 19 salgınında “ölüm – kalım meselesi” haline gelince İrlandalılar “sağlıkta eşitlik” talebini yükseltmeye başladılar. Korona meydan okuması eylemi bu süreçte ortaya çıktı ve kısa sürede yaygınlaştı.

İrlanda’da hasta sayısının 1.564’e ve Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 9’a ulaşmasından sonra alınan bu tedbir, İrlandalı emekçiler tarafından geç de olsa olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

HERKESE EŞİT, ÜCRETSİZ SAĞLIK

Harris’e göre özel sağlık kuruluşlarının devletleştirilmesi sayesinde bütün İrlandalılar, özel veya kamusal sağlık sigortaları olsun veya olmasın, yalnızca nüfus cüzdanlarıyla, “bir yurttaşlık hakkı olarak” sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Sağlık hizmeti sosyalist ülkelerdeki gibi herkese eşit ve ücretsiz olacak.

İrlanda başbakanı Leo Varadkar, özel sağlık kuruluşlarının devletleştirilmesiyle ulusal sağlık hizmetine 2 bin yatak kapasiteli 19 özel hastane, 9 laboratuvar ve 8 bin kadar sağlık emekçisi kazanılacağını söyledi. İrlandalılar artık bu hastanelerden ve diğer özel sağlık kuruluşlarından, diğer devlet kurumlarında olduğu gibi hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecekler.

Bu gelişmeler üzerine özel sağlık kuruluşları pandemi süresince “kâr amacı gütmeden” hizmet sunacaklarını açıkladılar.

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