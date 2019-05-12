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İrlanda’da test sonucu yanlış yorumlanan kadına 2.1 milyon avro tazminat ödenecek

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İrlanda’da test sonucu yanlış yorumlanan kadına 2.1 milyon avro tazminat ödenecek
İrlanda’da test sonucu yanlış yorumlanan kadına 2.1 milyon avro tazminat ödenecek

Rahim kanseriyle mücadele eden İrlandalı Ruth Morrissey’e bu hastalığın taraması için yapılan smear test sonucu yanlış yorumlandığı ve kendisine yanlış bilgi verildiği için 2.1 milyon avro (13.34 milyon lira) tazminat ödenecek.

BBC’deki habere göre kocası Paul’la birlikte kendisine smear testi uygulayan iki laboratuvara dava açan Morrissey’in davası İrlanda Yüksek Mahkemesi’nde görüldü. İlk kez böyle bir davayı görüşen mahkeme 37 yaşındaki bir çocuk annesi kadına tazminat ödenmesine hükmetti.

İrlanda’nın County Limerick bölgesinde yaşayan Morrissey’e 2014 yılında rahim ağzı kanseri tanısı konuldu. Tedavi sonrasında iyileşen Morrisey’in hastalığı geçen yıl nüksetti. Doktorları bir ila iki yıl ömrü kaldığını söyledi.

Morrissey geçen yıl mayıs ayında ise 2009 ve 2012’de yaptırdığı iki smear testinin sonucunun hatalı olduğunu, yanlış yorumlandığını öğrendi. Bunun üzerine dava açma kararı alan Morrissey, “Eğer 2009 ve 2012’de yapılan testlerde bazı şüpheli bulguların olduğu anlaşılsaydı kanser olmazdım” dedi ve bu vahim hatalar yüzünden ölmek istemediğini dile getirdi.

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