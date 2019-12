İrlandalı boksör Conlan: Rus Nikitin’e yenildikten sonra duşta ağlayıp Putin’e tweet attım

İrlandalı boksör Michael Conlan, 2016 Rio Olimpiyatları’nda Rus boksör Vladimir Nikitin’e mağlup olduktan sonra haksızlık olduğu düşüncesiyle banyoda ağladığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tweet attığını söyledi.

Brezilya’daki Yaz Olimpiyat Oyunları’ndaki çeyrek final dövüşünde Nikitin’e karşı yenildiğini açıklayan hakemlere orta parmaklarını gösteren İrlandalı boksör Conlan, ESPN UK’ye yaptığı açıklamada bulundu. Conlan, mağlubiyetten sonra öfkesini dindirmek için duş aldığını ve Putin’e tweet attığını ifade etti.

“Olimpiyat şampiyonu olmak hayalimdi. Duşa girdim, duşun içinde oturdum ve kendimi tutamayıp ağlamaya başladım” diyen Conlan, dövüşten kısa süre sonra hayal kırıklığı ile Putin’e maçın sonucunun önceden belirlendiğini iddia ettiği bir tweet atmıştı. Söz konusu tweet, 17 bin kez yeniden paylaşılmıştı.

Conlan, “Putin’e bir tweet atıp ne kadar para verildiğini öğrenmesine olanak verdim. O da viral oldu” dedi.

Hey Vlad @PutinRF_Eng



How much did they charge you bro?? @AIBA_Boxing #Rio2016