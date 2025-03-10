İrsen Küçük, ölümünün 6. yılında anılıyor

Küçük’ün aziz hatırasını yaşatmak amacıyla, bugün saat 10.00’da Lefkoşa Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlenecek. Törene devlet yetkilileri, ailesi, sevenleri ve halkın katılımı bekleniyor.
Erenköy direnişinde gösterdiği kahramanlıkla Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynayan Küçük, siyasi kariyerinde de Kurucu Meclis Üyeliği, Milletvekilliği, Bakanlık ve Başbakanlık görevlerinde bulunmuştu.
Anma törenine katılımın, merhum liderin hatırasını onurlandıracağı belirtilirken, tüm halkın davetli olduğu ifade edildi.
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