İrsen Küçük Ortaokulu’nda çeteleşme!

İrsen Küçük Ortaokulu’nda çeteleşen bazı öğrencilerin, kendilerinden küçük diğer öğrencileri maket bıçağı ile tehdit edip, haraç topladığı ortaya çıktı.
İrsen Küçük Ortaokulu’nda dönemin başından bu yana çeteleşen bir grup öğrencinin kendilerinden küçük diğer öğrencileri maket bıçağı ile tehdit ederek, haraç topladığı ortaya çıktı.
Konu, bir velinin sosyal medya üzerinden paylaşım yapmasıyla birlikte gündeme geldi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.