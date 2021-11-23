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İrsen Küçük Ortaokulu'nda eğitime ara!

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), İrsen Küçük Ortaokulu'nda, vakaların artışı ve pandeminin kötü gidişatı nedeniyle bir süre ara verildiğini açıkladı.
İrsen Küçük Ortaokulu'nda eğitime ara!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), İrsen Küçük Ortaokulu'nda, vakaların artışı ve pandeminin kötü gidişatı nedeniyle bir süre ara verildiğini açıkladı.

Okuldaki çok sayıda COVID-19 vakası ve 100’ün üzerinde temaslı öğrenci olduğunu belirten Sendika, bu sayıların her geçen gün artığını ifade etti.

Okulun tekrardan taranması ve var olan COVID-19 sayısının net olarak ortaya çıkması için Cuma gününe kadar okulda eğitime ara verdiklerini kaydeden KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, sınıfların çok kalabalık olması nedeniyle Pazartesi günü de seyreltilmiş şekilde eğitime devam edeceklerini belirtti.

Okullarda artan vaka sayılarını tedirginlikle izlediklerini belirten Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, Sağlık Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı’na büyük görev düştüğünü belirtti.

Artan sayıların kontrolünü sağlayabilmek için bir eylem planı başlattıklarını anlatan Elmalı, okul bahçesinde yaptığı açıklamada; “Eğitimin sürmesi için çok çaba gösterdik ama istediğimiz adımlar atılmıyor. Tüm okullarda seferberlik halinde sağlığı da düşünerek harekete geçmelerini bekliyoruz. Artan sayıların kontrolünü sağlayabilmek için bir eylem planı başlatıyoruz. Önümüzdeki süreçte okulun tekrardan taranması ve net COVID sayısının ortaya çıkması için Cuma gününe kadar okulda eğitime ara veriyoruz, Pazartesi de seyreltilmiş şekilde eğitime devam edeceğiz. Sınıflar çok kalabalık. Eğitimi ve okulları önemseyin, yüz yüze sürdürebilmemiz için çaba gösterin” dedi.  

Kaynak: Yenidüzen İrsen Küçük Ortaokulu'nda eğitime ara!

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