İrsen Küçük yarın anılacak

Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanlarından, eski Başbakanlardan İrsen Küçük ölümünün 2’nci yılında yarın sabah saat 10.00’da Lefkoşa kabristanlığında mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, İrsen Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkı’na hizmetlerinin daima takdirle anılacağını” belirtti.

Saner, mesajında şunları kaydetti:

“ Kıbrıs Türk Halkı’na Erenköy mücahidi, ziraat mühendisi, milletvekili, Bakan, Başbakan olarak değerli hizmetler vermiş olan eski Genel Başkanımız İrsen Küçük’ü ölümünün 2’nci yıldönümünde bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Hep zor görevlerin ve zor dönemlerin adamı olan rahmetlik İrsen Küçük Kıbrıs Türk Halkına verdiği hizmetlerle daima takdirle anılacak ve unutulmayacaktır.

Ulusal Birlik Partisi olarak tüm değerlerimize ve tarihimize sahip çıkacak, onların açtığı yoldan ilerleyerek halkımıza hizmete devam edeceğiz.”