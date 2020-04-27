  • BIST 100.895
  • Altın 386,216
  • Dolar 6,9724
  • Euro 7,5633
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

İş adamı Çelik: 1000 TL almak için başvuran Ferrari sahibi ben değilim, benzerlikten dolayı mağdur oldum

»
İş adamı Çelik: 1000 TL almak için başvuran Ferrari sahibi ben değilim, benzerlikten dolayı mağdur oldum
İş adamı Çelik: 1000 TL almak için başvuran Ferrari sahibi ben değilim, benzerlikten dolayı mağdur oldum

İş adamı Yunus Emre Çelik, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nden bin lira almak için başvuran Ferrari sahibi kişinin kendisi olmadığını açıklayarak, "O kişi ben değilim. Benzerlikten dolayı mağdur oldum" dedi.

Samsun'da bir Ferrari sahibi, hükümetin korona virüsü dolayısıyla açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nden bin TL alabilmek için İlkadım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurdu. Olayın haber olmasının ardından gözler Samsun’daki Ferrari sahiplerine çevrildi. Samsun’daki Ferrari sahiplerinden birisi olan Citymall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik, o kişinin kendisi olmadığını, benzerlikten dolayı mağdur olduğunu açıkladı. Olaydan sonra telefonlarının susmadığını söyleyen Çelik, söz konusu yardıma başvuran kişinin aracı ile kendi aracının farklı modellerde olduğunu kaydetti.

'Telefonlara cevap vermekten yoruldum'

Samsun’da bir Ferrari sahibinin ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nden bin TL yardım talebinde bulunduğu yolundaki haberlerin duyulmasının ardından defalarca arandığını belirten Çelik, “Telefonlara cevap vermekten yoruldum. O kişi ben değilim. Benzerlikten dolayı mağdur oldum. Bizim böyle bir talebimiz olmadı. Bu olayın Samsun'da yaşanmasından büyük üzüntü duydum. Şehrimizin isminin böyle konularla gündeme gelmesi doğru değil” diye konuştu.

'Ona yardım etmeye hazırız'

Bu tür medyatik konulara şüpheyle baktıklarına dikkat çeken Citymall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik açıklamasını şöyle tamamladı: “Dünyanın bin bir türlü hali var. Belki de bu vatandaşımız gerçekten ihtiyaç sahibidir. Biz de kurum olarak çeşitli yerlere yardımlar yapıyoruz. Bu yardımları da gizli yapmaya özen gösteriyoruz. Eğer yanlış anlaşılmazsa, yardıma ihtiyacı olan bu kişi gerçekten ihtiyaç sahibi ise biz de kurum olarak kendisine yardım etmeye hazırız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Video-Nihat Hatipoğlu'na soru:İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacca gitmek nasıl mümkün olacak?26 Nisan 2020 Pazar 17:38
  • Ferrari marka otomobili olan bir kişi bin liralık yardıma başvurdu26 Nisan 2020 Pazar 16:34
  • Virüsten korunmak için etil alkol içen kişi yaşamını yitirdi26 Nisan 2020 Pazar 16:27
  • İsveç'te tedavi göremeyen Covid-19 hastası Emrullah Gülüşken'i taşıyan uçak Ankara'ya indi26 Nisan 2020 Pazar 16:01
  • Türkiye'de bu yaz turizm sektörü için alınması planlanan koronavirüs önlemleri25 Nisan 2020 Cumartesi 15:27
  • TÜBİTAK, koronavirüs aşısı ve ilacı için tarih verdi25 Nisan 2020 Cumartesi 11:26
  • Türkiye neden döviz kıtlığı yaşıyor?25 Nisan 2020 Cumartesi 10:18
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kovid-19 sürecinde uluslararası temasları25 Nisan 2020 Cumartesi 09:28
  • Erdoğan’dan Ermeni Patriğine mektup24 Nisan 2020 Cuma 20:55
  • Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi 2 bin 600’e yükseldi24 Nisan 2020 Cuma 19:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti