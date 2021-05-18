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İş adamı takım satın aldı, oğlunu forvet yaptı, kendine 10 numaralı formayı verdi!

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Çinli bir zengin iş insanı He Shihua, Çin 2. Ligi'nde mücadele eden Zibo Cuju takımını satın aldı fakat daha ilginç bir olaya imza attı.
İş adamı takım satın aldı, oğlunu forvet yaptı, kendine 10 numaralı formayı verdi!

Çinli iş insanı Transfermarkt'a göre, He Shihau'nun satın aldığı Zibo Cuju kulübünün değeri yaklaşık 2 milyon euro. Takım kadrosu ağırlıklı olarak Çinli futbolculardan oluşurken, kulübün yeni sahibi He Shihua, 126 kilo olan oğlunu takımda oynatmaya başladı.

126 KİLO OLAN OĞLUNU FORVET YAPTI, 5 MAÇTA 10 GOL YEDİLER

 

Futbola olan tutkusundan vazgeçmediğini söyleyen Çinli milyoner, 126 kilo olan oğlunu da takımda forvet yaptı. Kendine takımın 10 numaralı formasını veren Çinli iş insanı, bu hareketiyle sosyal medyada gündem oldu. Zibo Cuju takımı ligde 5 maçta 1 puan alırken, 2 gol atıp 10 gol yedi.

90. DAKİKADA KENDİNİ OYUNA ALDI

126 kilo olan oğlunu forvet yapan ve takımda kendisine 10 numarayı veren kulüp başkanı He Shihua, 0-0 berabere kaldıkları Sichuan Jiuniu maçında 90. dakikada kendisini oyuna aldı.

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