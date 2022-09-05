İş adamına ait eve bombalı saldırı

Alithia’nın haberine göre yerleştirilen düzeneğin dün saat 04.15’te infilak etmesiyle evde ağır hasar meydana geldi.
Evin sahibi işadamının bugünlerde yurtdışında olduğu, polisin saldırıyla ilgili tahkikat başlattığı bilgisi verildi.
Alithia’nın haberine göre yerleştirilen düzeneğin dün saat 04.15’te infilak etmesiyle evde ağır hasar meydana geldi.
Evin sahibi işadamının bugünlerde yurtdışında olduğu, polisin saldırıyla ilgili tahkikat başlattığı bilgisi verildi.
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