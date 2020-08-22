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İş Adamınn lüks villasında şüpheli ölüm: Nepal uyruklu çalışan tavana asılı bulundu

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Gaziantep'te, iş insanı Ahmet Ş.’ye ait lüks villada çalışan yabancı uyruklu çalışan Monna Rai, iple tavana asılı halde ölü bulundu.
İş Adamınn lüks villasında şüpheli ölüm: Nepal uyruklu çalışan tavana asılı bulundu

Gaziantep'te, iş insanı Ahmet Ş.’ye ait lüks villada çalışan yabancı uyruklu çalışan Monna Rai, iple tavana asılı halde ölü bulundu.

Dün akşam Öğümsöğüt Mahallesi’ndeki sitede iş insanı Ahmet Ş.’ye ait villada çalışan Nepal uyruklu Monna Rai, terasta iple tavana asılı halde bulundu. Diğer çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Monna Rai’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Monna Rai'nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

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