İş araçları Meclis önüne geldi, arbede yaşandı...

Sendika başkanları ve temsilcileri komite toplantısının yapılacağı salonda hükümet yetkilileri ile görüşmeyi bekliyor.
İŞ ARAÇLARI MECLİS ÖNÜNE GELDİ!
Yoğun bir kalabalığın hâkim olduğu Meclis önünde Polis geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Sendika üyeleri eylemi ileri boyuta taşıyarak, büyük iş makinalarını Meclis önüne getirdi. Polis iş makinalarının geçişini engellemeye çalışmasıyla Polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.
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