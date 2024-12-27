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İş araçları Meclis önüne geldi, arbede yaşandı...

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Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile Hayat Pahalılığı Alma Hakkı Yasası ile ilgili değişiklik tasarılarına karşı çıkan 32 sendika genel grev ve eylemlerine bugün de kaldığı yerden devam ediyor.
İş araçları Meclis önüne geldi, arbede yaşandı...

Sendika başkanları ve temsilcileri komite toplantısının yapılacağı salonda hükümet yetkilileri ile görüşmeyi bekliyor.

İŞ ARAÇLARI MECLİS ÖNÜNE GELDİ!

Yoğun bir kalabalığın hâkim olduğu Meclis önünde Polis geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Sendika üyeleri eylemi ileri boyuta taşıyarak, büyük iş makinalarını Meclis önüne getirdi. Polis iş makinalarının geçişini engellemeye çalışmasıyla Polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.

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