İş araçları operatörü yetiştirme kursu düzenleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri arasında imzalanacak işbirliği protokolü ile; iş araçlarının kullanımında yerel işgücü istihdamını arttırmak amacıyla iş araçları operatörü kursu düzenlenecek.

Çalışma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dozer, forklift, silindir, serme makinesi gibi iş araçlarının kullanımında yerel işgücünü arttırmak amacıyla , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Osman Asilkan, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülsen Hocanın ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Proje Koordinatörü Cemaliye Pirgot’un katılımıyla; bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir çalışma toplantısı yapıldı.

Toplantıda KKTC’de bulunan çalışma izinli operatör sayısını azaltabilmek ve sektöre nitelikli yerli işgücü kazandırabilmek amacıyla kurs düzenlenmesi, Karayolları Dairesi’nin eski şantiye alanının kurs alanı olarak kullanılmasının sağlanması, Mesleki Teknik ve Öğretim Dairesi tarafından kurs müfredatının düzenlemesi, Çalışma Dairesi tarafından kursa katılacak olanlara teşvik amaçlı destek verilmesi ile Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği tarafından kurslara katılacak olan vatandaşlara çalışma yaşamında yeni istihdam imkanlarının yaratılması konusunda, bir protokol çerçevesinde ortak hareket edilmesi kararlaştırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, toplantının sonunda yaptığı konuşmada, çalışma hayatında yapılan araştırmalarda Bakanlık olarak iş araçları operatörlerinin maaşlarının oldukça dolgun ve asgari ücretin üstünde olduğunu tespit ettiklerini, bu sektörde yerel işgücü istihdamının önünü açmayı arzuladıklarını ifade etti.

Taçoy, ” Vatandaşlarımıza eğitim vererek onları bu sektöre hazırlamak ve operatör olarak ekonomik hayata yetiştirmek arzuladığımız bir şeydir. Bu konuda çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki hafta imzalayacağımız işbirliği protokolu ile bu çalışmamızı somut bir şekilde hayata geçireceğiz. Sektördeki eksikliği, eğitim alacak yerli işgücü ile kapatmayı hedefliyoruz ‘’ şeklinde konuştu.