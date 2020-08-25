İş arkadaşına cinsel saldırıda bulundu

Girne’de iş arkadaşına cinsel saldırıda bulunan Yılmaz Dağdemir dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, zanlının 24 Ağustos 2020 tarihinde saat 17.30 sıralarında Girne’de Mehmet Muzaffer Sokak üzerinde bulunan 4 numaralı Bungalov içerisinde kendisini eve bırakan iş arkadaşı kadına evini gezdirdiğini, bu esnada iş arkadaşını belinden tutarak kendisine doğru çektiğini söyledi.

Kesat, zanlının olayın hemen akabinde müştekiye mesaj atarak özür dilediğini belirtti. Kesat zanlının şikayet üzerine aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Kesat, zanlının ifadesinde bir anlık hata ile müştekiyi çektiğini ancak pişman olduğunu söylediğini aktardı. Şikâyetin devam ettiğini kaydeden Kesat, zanlının evli ve çalışma izni ile ülkede bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışı çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.