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İş arkadaşına şaka yapmak isterken ağır yaralanmasına neden oldu

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Güneşköy’de faaliyet gösteren bir narenciye paketleme fabrikasında iş arkadaşı Fatih Ölmez'e şaka yapmak isterken ağır yaralanmasına neden olan İ.K. tutuklandı.
İş arkadaşına şaka yapmak isterken ağır yaralanmasına neden oldu

Güneşköy’de faaliyet gösteren bir narenciye paketleme fabrikasında meydana gelen olayda, iş arkadaşı Faruk Ölmez’e şaka yapmak isteyen İ.K, Ölmez’in elektrik tellerine takılarak, ağır yaralanmasına neden oldu.  

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “Fabrikaya ait forkliftin asansör kısmına çıkan arkadaşı Faruk Ölmez'i, şaka yapmak amacıyla asansör ile kaldırıp fabrika avlusu içerisinde dolaştırdığı bir esnada Ölmez konu fabrika avlusu içerisinden geçmekte olan elektrik tellerine temas etmesi sonucu enerji akımına kapılarak ağır şekilde yaralanmıştır.” denildi.  

Açıklamada, olayda yaralanan Ölmez’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı bildirildi. 

İ.K’nin tutuklandığı olayın soruşturması devam ediyor...  

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